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Динамо - Спартак

31.10.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Динамо - Спартак
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:3 Динамо
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