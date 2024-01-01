Введите ваш ник на сайте

Алания - Асмарал

31.10.1992, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Алания - Асмарал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Асмарал 3:3 Алания
...
  • Читайте нас: 