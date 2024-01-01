Введите ваш ник на сайте

Спартак - Локомотив

17.10.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Финальный этап, 6 тур Спартак - Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
...
  • Читайте нас: 