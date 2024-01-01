Введите ваш ник на сайте

Локомотив - Асмарал

03.10.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур Локомотив - Асмарал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
6 сентября, воскресенье 00:00 Асмарал 0:3 Локомотив
...
  • Читайте нас: 