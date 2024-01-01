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ЦСКА - Спартак

04.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур ЦСКА - Спартак
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Спартак 1:1 ЦСКА
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