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Динамо - Локомотив НН

04.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур Динамо - Локомотив НН
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 0:2 Динамо
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