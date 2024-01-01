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Алания - Ростов

04.10.1992, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур Алания - Ростсельмаш
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
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