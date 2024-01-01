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Локомотив - Локомотив НН

12.09.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур Локомотив - Локомотив НН
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