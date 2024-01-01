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Динамо - Ростов

29.08.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур Динамо - Ростсельмаш
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