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Локомотив - Спартак

29.08.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур Локомотив - Спартак
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