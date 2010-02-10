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Аугсбург - Кельн

10.02.2010, Среда, 21:00 мск Аугсбург, стадион СГЛ-Арена Германия. Кубок, 1/4 финала Аугсбург - Кельн
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