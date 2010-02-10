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Бавария - Гройтер Фюрт

10.02.2010, Среда, 21:00 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Германия. Кубок, 1/4 финала Бавария - Гройтер Фюрт
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