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Оснабрюк - Шальке-04

10.02.2010, Среда, 22:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Кубок, 1/4 финала Оснабрюк - Шальке-04
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