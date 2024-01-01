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Ротор - Спартак

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Первый этап, 20 тур Ротор - Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 2 тур
2 апреля, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ротор
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