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Крылья Советов - Торпедо

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Первый этап, 20 тур Крылья Советов - Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Торпедо 2:0 Крылья Советов
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