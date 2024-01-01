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Крылья Советов - Спартак

09.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Первый этап, 19 тур Крылья Советов - Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
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