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Ротор - Торпедо

09.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Первый этап, 19 тур Ротор - Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 1 тур
18 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
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