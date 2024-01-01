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Торпедо - Зенит

01.08.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 18 тур Торпедо - Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Зенит 2:3 Торпедо
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