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Спартак - Асмарал

02.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Первый этап, 18 тур Спартак - Асмарал
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Асмарал 1:1 Спартак
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