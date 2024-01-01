Введите ваш ник на сайте

Ротор - Шинник

05.07.1992, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Первый этап, 16 тур Ротор - Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Шинник 1:1 Ротор
...
  • Читайте нас: 