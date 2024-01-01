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Зенит - Кубань (ЛФЛ)

22.07.1992, Среда, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Первый этап, 16 тур Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Зенит
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