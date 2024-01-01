Введите ваш ник на сайте

Крылья Советов - Локомотив НН

22.07.1992, Среда, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Первый этап, 16 тур Крылья Советов - Локомотив НН
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Локомотив НН 1:0 Крылья Советов
...
  • Читайте нас: 