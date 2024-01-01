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Ротор - Локомотив НН

26.07.1992, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Первый этап, 15 тур Ротор - Локомотив НН
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Локомотив НН 1:0 Ротор
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