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Зенит - Ростов

19.07.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Первый этап, 15 тур Зенит - Ростсельмаш
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
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