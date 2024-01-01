Введите ваш ник на сайте

Крылья Советов - Шинник

19.07.1992, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Первый этап, 15 тур Крылья Советов - Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Шинник 2:2 Крылья Советов
...
  • Читайте нас: 