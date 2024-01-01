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Ротор - Крылья Советов

09.07.1992, Четверг, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Первый этап, 13 тур Ротор - Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Ротор
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