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Зенит - Крылья Советов

01.07.1992, Среда, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Зенит - Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
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