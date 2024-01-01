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Спартак - Локомотив НН

02.07.1992, Четверг, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России. Первый этап, 12 тур Спартак - Локомотив НН
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Локомотив НН 0:0 Спартак
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