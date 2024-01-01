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Торпедо - Локомотив НН

29.06.1992, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 11 тур Торпедо - Локомотив НН
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:0 Торпедо
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