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Зенит - Торпедо

17.05.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Первый этап, 10 тур Зенит - Торпедо
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