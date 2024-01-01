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Крылья Советов - Ротор

25.04.1992, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России. Первый этап, 6 тур Крылья Советов - Ротор
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