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Торпедо - Кубань (ЛФЛ)

25.04.1992, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 6 тур Торпедо - Кубань (ЛФЛ)
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