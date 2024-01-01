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Зенит - Локомотив НН

26.04.1992, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Чемпионат России. Первый этап, 6 тур Зенит - Локомотив НН
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