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Ротор - Асмарал

12.04.1992, Воскресенье, 00:00 мск Волгоград, стадион Олимпия Чемпионат России. Первый этап, 4 тур Ротор - Асмарал
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