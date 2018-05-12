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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив НН
Кубань (ЛФЛ) - Локомотив НН: обзор матча 28 марта 1992
Кубань (ЛФЛ)
28.03.1992, суббота, 23:00
Чемпионат России. Первый этап, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив НН
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Локомотив НН
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0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Локомотив НН
Чемпионат России, 30 тур
Черноморец
2 : 0
12.11.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 29 тур
Локомотив НН
0 : 0
05.11.2000
Сатурн
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 1
21.10.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
5 : 0
14.10.2000
Локомотив НН
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив НН
1 : 4
01.10.2000
Анжи
Информация о матче
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Кубань (ЛФЛ)
Локомотив НН
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
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2020.04.28 20:50
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4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
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