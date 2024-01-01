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Океан - Локомотив

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Находка, стадион Водник Чемпионат России. Первый этап, 20 тур Океан - Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
3 апреля, пятница 00:00 Локомотив 2:1 Океан
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