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Динамо - Алания

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Первый этап, 20 тур Динамо - Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Алания 0:0 Динамо
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