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ЦСКА - Динамо

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 20 тур ЦСКА - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
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