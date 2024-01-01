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Тюмень - Факел

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Тюмень, стадион Геолог Чемпионат России. Первый этап, 20 тур Динамо-Газовик - Факел
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Факел 1:0 Тюмень
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 40 5 2 33 27:85 -58 14
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