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Урал - Текстильщик

12.08.1992, Среда, 00:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Чемпионат России. Первый этап, 20 тур Уралмаш - Текстильщик
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Текстильщик 3:0 Урал
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