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Динамо - Динамо

09.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Первый этап, 19 тур Динамо - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Динамо 0:3 Динамо
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