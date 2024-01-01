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ЦСКА - Алания

09.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Чемпионат России. Первый этап, 19 тур ЦСКА - Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Алания 2:0 ЦСКА
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