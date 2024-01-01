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Алания - Тюмень

02.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России. Первый этап, 18 тур Алания - Динамо-Газовик
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Тюмень 1:0 Алания
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