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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Океан
Динамо - Океан: обзор матча 02 августа 1992
Динамо
02.08.1992, воскресенье, 00:00
Чемпионат России. Первый этап, группа A, 18 тур
3 : 0
Завершен
Океан
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Статистика матча Динамо - Океан
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0
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Океан
Россия. Кубок, 1/256 финала
Океан
0 : 2
18.08.2022
Динамо Вл
Чемпионат России, 36 тур
Ротор
5 : 1
10.11.1993
Океан
Чемпионат России, 35 тур
Текстильщик
2 : 1
07.11.1993
Океан
Чемпионат России, 34 тур
Океан
2 : 0
27.10.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Океан
0 : 1
24.10.1993
Торпедо
Информация о матче
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