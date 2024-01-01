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Динамо - Океан

02.08.1992, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России. Первый этап, 18 тур Динамо - Океан
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 10 тур
18 мая, понедельник 00:00 Океан 1:1 Динамо
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