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Океан - ЦСКА

30.07.1992, Четверг, 00:00 мск Чемпионат России. Первый этап, 17 тур Океан - ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 ЦСКА 2:0 Океан
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