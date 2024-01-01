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Алания - Урал

30.07.1992, Четверг, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России. Первый этап, 17 тур Алания - Уралмаш
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Урал 1:1 Алания
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