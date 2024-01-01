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Локомотив - Динамо

30.07.1992, Четверг, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России. Первый этап, 17 тур Локомотив - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
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