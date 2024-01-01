Введите ваш ник на сайте

Текстильщик - Динамо

16.07.1992, Четверг, 00:00 мск Камышин, стадион Текстильщик Чемпионат России. Первый этап, 16 тур Текстильщик - Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Динамо 0:0 Текстильщик
...
  • Читайте нас: 