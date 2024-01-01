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Факел - Алания

22.07.1992, Среда, 00:00 мск Воронеж, стадион Центральный Чемпионат России. Первый этап, 16 тур Факел - Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Алания 2:1 Факел
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